16807 إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا
الأحد 07/فبراير/2021 - 09:29 م
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بعد إجراء 567 فحصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 16807.
وأكدت الوزارة - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 16005، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 426.
وأكدت الوزارة - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 16005، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 426.