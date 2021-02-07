الباز: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر والأردن قاموا بتقديم مشروع قرار أمام جامعة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدول العربية يجب أن يتخذوا موقف عاجل في دعم القضية، خاصة مع تغيير الإدارة الأمريكية.













وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بالرغم من قيام عدد من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، إلا أن وزراء الخارجية العربي عازمون على حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينة دولة مستقلة.



