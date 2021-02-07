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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:12 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر والأردن قاموا بتقديم مشروع قرار أمام جامعة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدول العربية يجب أن يتخذوا موقف عاجل في دعم القضية، خاصة مع تغيير الإدارة الأمريكية.



وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بالرغم من قيام عدد من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، إلا أن وزراء الخارجية العربي عازمون على حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينة دولة مستقلة.


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