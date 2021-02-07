وفاة رئيس شركة بترول متأثرًا بإصابته بكورونا

غيّب فيروس كورونا، مساء اليوم، الكيمائي محمد مصطفي سيد أحمد شتا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، متأثرًا بإصابته بالوباء القاتل.كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارًا نوفمبر الماضي بتعيين الكيميائي محمد شتا رئيسًا لشركة أموك والتي لم يستمر بها أقل من 3 أشهر استطاع خلالهما أن يقوم ببعض المهام التى كلف بها من تطوير وتحديث وزيادة الإنتاج.وأكد بعض المقربين من العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.