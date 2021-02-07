«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

الكثير من الحكايات ذكرتها الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أرملة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، وفي حوار سابق مع الدستور أبرزت المعدول متاعب ليني الرملي مع اسمه.تقول فاطمة المعدول:" بالرغم من أن اسم لينين يساري بحت، لكنه كان مزيجا عجيبا، لا اليسار يحبه ولا اليمين يحبه، وحين كان اليسار له موقف من عبد الناصر، لأن لينين لم يكن يدخل أحزابا، وبالتالي فلو كان قد سمي بعد ثورة يوليو لما كان وافق أحد على الاسم، لكن لانه حصل عليه قبل يوليو فكان هذا عاديا.أضافت:" لينين حارب على اسمه، وطلب منه صلاح جاهين أن يغيره حين اصطحبته والدته إليه وقالت له انشر قصة لابني، وكان لينين لديه 16 عامًا في ذلك الوقت، وحين رفض لينين قال له صلاح جاهين إن الاسم سيتعبك، وهنا رد عليه الرملي بأنه لو غير اسمه فسيقولون هذا فلان والذي كان اسمه لينين.