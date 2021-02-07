الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، أمس السبت، خلال برنامجه "اخر النهار"، بالتدخل السريع لحل مشاكل المواطنين في "عزبة الهجانة"، والرئيس استجاب لشكوى المواطنين وتوجه مصطحبا كل الوزراء المسئولين لمتابعة الأمر وحل مشاكل الناس.













وأضاف الباز خلال برنامجه "اخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن وجود الرئيس السيسي في عزبة الهجانة أشعر المواطنين بالثقة في حل مشكلاتهم، ولذلك هتف أهالي المنطقة "بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي".



