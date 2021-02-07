رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:03 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، أمس السبت، خلال برنامجه "اخر النهار"، بالتدخل السريع لحل مشاكل المواطنين في "عزبة الهجانة"، والرئيس استجاب لشكوى المواطنين وتوجه مصطحبا كل الوزراء المسئولين لمتابعة الأمر وحل مشاكل الناس.



وأضاف الباز خلال برنامجه "اخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن وجود الرئيس السيسي في عزبة الهجانة أشعر المواطنين بالثقة في حل مشكلاتهم، ولذلك هتف أهالي المنطقة "بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي".


موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

«تبني الحب يوميا».. حكاية صلاح جاهين مع الزواج

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
---
حلم استعادة دولة مخطوفة!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه