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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يدرس تشديد شروط استحقاق شيكات إعانة كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:03 م
الكونجرس
الكونجرس
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ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الكونجرس يدرس تشديد شروط استحقاق الحصول على شيكات الإعانة المقبلة، وذلك في ضوء إعداده خطة الإغاثة الاقتصادية البالغ قدرها 1.9 مليار دولار.

وقالت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح تخصيص مبلغ تحفيزي بقيمة 1400 دولار أمريكي لكل مواطن كجزء من خطته المستخدمة كإطار عمل لتشريع في الكونجرس الأمريكي.

وأشارت إلى تعهد الديمقراطيين بأنهم إذا فازوا في انتخابات الإعادة في جورجيا وفي الأغلبية في مجلس الشيوخ، فإنهم سيقدمون مزيدًا من المساعدات الاقتصادية على نحو عاجل.

واستدركت قائلة إن النقاش محتدم حول إمكانية جعل الجولة الثالثة من الشيكات محددة بصورة أدق، وسط مخاوف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه في حالة توزيع الشيكات التحفيزية بدون تغيير شروط الاستحقاق، يمكن للأسر ذات الدخل المرتفع والتي لم تكن مؤهلة في السابق، الحصول على شكل من أشكال الإعانات.

ونقلت عن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الديمقراطي ستيني هوير عن ولاية ميريلاند، قوله إن تعديل عتبات الجولة التالية من فحوصات وشروط استحقاق التحفيز قيد المناقشة.

وأضافت ذا هيل أن خطة بايدن لا تتضمن تفاصيل حول الحد الأقصى للدخل السنوي للتأهل للحصول على الشيك الكامل أو كيفية تخفيض مبلغ السداد تدريجيًا للأشخاص الذين تجاوزوا هذا الحد الأقصى، بيد أن نواب الحزبين يرسلون إشارات تحذيرية ضد الالتزام بسقوف الدخل وهيكل الإلغاء التدريجي المستخدم خلال أول جولتين من عمليات الفحص.

وفي إشارة إلى الوجهة المرجحة للنقاش الدائر في الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ بنسبة 99 إلى 1 خلال جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل لدعم تشديد متطلبات الأهلية وشرط استحقاق الشيكات التحفيزية لضمان عدم أهلية "دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التعديل غير ملزم، لكن من المرجح أن يضغط الدعم الواسع على النواب الذين يصوغون مشروع القانون لإجراء تغييرات من أجل كسب الدعم الكافي؛ لتمرير حزمة الإغاثة من فيروس كورونا.

ونقلت عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، قولها إن بايدن ملتزم بشدة بمبلغ الـ1400 دولار للشيك التالي، لكنه منفتح أيضا للتفاوض بشأن من مؤهل للحصول عليه من عدمه، وكيفية خفض مبلغ الشيكات للأفراد الذين يتقاضون مبلغًا أعلى من الحد الأقصى المحدد للحصول على شيك كامل.

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