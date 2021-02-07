«الإسكندرية»: تكثف حملات إيقاف أعمال البناء المخالف

واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسي، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال بناء جمالون (هنجر) بالطريق الزراعي قرية الرابعة الناصرية بنطاق حي شرق وتم التحفظ على كمية من السيراميك والحديد والصاج وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.كما تمكنت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق برئاسة محارب هيلع من إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة ابيس عزبة الحسينية وكذا إزالة أسوار من الطوب بمنطقة ابيس فضلًا عن إزالة سملات خرسانية بجزء ١٠ حوش ٢ منطقة ابيس وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وفي السياق ذاته، شن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور مخالف بنجع رسلان وكذا إزالة اسوار ومبان بالطوب الأبيض بتقسيم البنوك كينچ بحري وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.