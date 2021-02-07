إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

تحركت حملة موسعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي تمثل خطورة داهمة.تمكنت الحملة من تنفيذ عدد ٢ قرار إزالة منشآت ذات خطورة داهمه بنطاق الوحدة المحلية بغيط النصارى بمتابعة عبدالخالق فرج نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القري، والسعيد الكومي رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.