الإمارات ومالطا تبحثان التعاون الثنائي وتتبادلان 3 مذكرات تفاهم

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا إيفاريست بارتولو، سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي في عدة مجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، والتعاون بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وأكاديمية البحر الأبيض المتوسط للدراسات الدبلوماسية بجامعة مالطا.كما ناقش الوزيران تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع الإمارات ومالطا، والحرص على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.