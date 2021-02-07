«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

انتهى الباحث عماد عبد الحافظ من كتابه "في السجن عرفت الإخوان " يشرح فيه كيف كانت تجربته مع الجماعة لمدة 15 عامًا وكيف عرفهم؟يقول عماد:" قضيت في جماعة الإخوان 15 عامًا، وبعد سقوطهم من الحكم بفترة دخلت السجن على إثر اتهام في إحدى القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت في يوم فض رابعة، حيث دخلت في عام 2016، ثم خرجت في العام التالي بعد أن حصلت على حكم بالبراءة.يضيف لـ"الدستور": دخلت السجن محملًا بأفكار الإخوان وتصوراتهم وتفسيرهم للأحداث الأخيرة، لكن خلال تلك الفترة كنت أفكر كالكثيرون غيري عن السبب الذي يجعل الجماعة تسقط هكذا من سدة الحكم إلى قاع السجون؟ أليس أمرًا غريبًا هذا التحول والسقوط المروع! حينها كانت لدى الإخوان رواية وحيدة تفسر ما حدث، وهي أن ذلك أمر طبيعي، فالجماعة تسعى لتطبيق الإسلام، وأعداء الإسلام يحاربونها لذلك، إذًا فكل ما يحدث إنما هو نتيجة لصراع الحق مع الباطل.تابع "هذه الرواية لم ترق لمجموعة صغيرة داخل السجن كنت واحدًا منهم؛ حينئذٍ قررنا أن نخوض رحلة البحث بأنفسنا، ربما لأول مرة منذ أن التحقت بالجماعة أسعى لفهم أمر ما دون تلقين من أحد، أبحث عنه معتمدًا على نفسي وعلى عقلي الذي منحه الله لي لكنه كان قد سُلب مني لفترة من الزمن، لكن قد آن الآوان لأسترده.يواصل:"من هنا بدأت في رحلة البحث رفقة زملاء لي، حصلنا على العديد من الكتب التي كانت تنقد أفكار الجماعة ومشروعها وتدرس تجربتها، مثلت هذه المحاولات في البداية صدمة فكرية لي؛ إذ اكتشفت أن ما كان راسحًا بداخلي من قناعات أعتقد بأنها الحق المطلق، إنما هي مجرد وجهة نظر ضعيفة بجانب وجهات نظر وآراء أخرى، كما أُصبت بصدمة أخرى؛ حين اكتشفت أخلاق الإخوان عند الخلاف، كما اكتشفت مدى السطحية التي يتمتع بها قيادات كنا نتلقن منذ نعومة أظافرنا في الجماعة أنها قيادات خارقة!ويستطرد:"مع الوقت بدأت أصل إلى قناعات وأفكار حول العديد من الأمور، وتوصلت إلى أن مشكلة الجماعة وعيوبها لا تتعلق ببعض الجوانب التنظيمية ولا الممارسات السياسية، وإنما تتعلق بعيوب بنيوية تمس الأسس التي تقوم الجماعة عليها، الأمر الذي جعلني أعتقد بأن فكرة إصلاح الجماعة ما هي إلا وسيلة لتضييع الوقت، فكان قرار الخروج من الجماعة منطقيًا وحتميًا.وقال:"من هنا وبعد الخروج من السجن بدأت في تسجيل التجربة في كتاب يتضمن سياق المراجعات الفكرية، ويتناول تلك العيوب التي اكتشفتها في الجماعة، وهو يمزج بين التحليل النظري وبعض المواقف الشخصية الدالة، والكتاب يمثل رحلة عقل يرصد كيف تكوّن، وكيف كان يفكر، وكيف تحول، وكيف بدأ ينظر للأمور من جديد بناءً على مفاهيم مختلفة.الكتاب يتناول 5 من العيوب البنيوية التي نشأت مع الجماعة:1- التكوين النفسي والفكري لأفراد الجماعة2- هدف الجماعة ومشروعها الرئيس(الخلافة)3- بعض المفاهيم الرئيسية مثل مفهوم الدولة والجهاد والتمكين4- منهج التغيير الذي صاغه البنا5- شكل التنظيم الشموليوأخيرًا يلقي نظرة مستقبلية حول مستقبل الجماعة.وتخرج عماد عبد الحافظ في كلية الحقوق وحصل على ماجستير قانون، دبلوم في علم الاجتماع، ويعمل موظفًا حكوميًا.