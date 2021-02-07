رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:59 م
عماد عبد الحافظ
عماد عبد الحافظ
ايهاب مصطفى
طباعة
انتهى الباحث عماد عبد الحافظ من كتابه "في السجن عرفت الإخوان " يشرح فيه كيف كانت تجربته مع الجماعة لمدة 15 عامًا وكيف عرفهم؟

يقول عماد:" قضيت في جماعة الإخوان 15 عامًا، وبعد سقوطهم من الحكم بفترة دخلت السجن على إثر اتهام في إحدى القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت في يوم فض رابعة، حيث دخلت في عام 2016، ثم خرجت في العام التالي بعد أن حصلت على حكم بالبراءة.

يضيف لـ"الدستور": دخلت السجن محملًا بأفكار الإخوان وتصوراتهم وتفسيرهم للأحداث الأخيرة، لكن خلال تلك الفترة كنت أفكر كالكثيرون غيري عن السبب الذي يجعل الجماعة تسقط هكذا من سدة الحكم إلى قاع السجون؟ أليس أمرًا غريبًا هذا التحول والسقوط المروع! حينها كانت لدى الإخوان رواية وحيدة تفسر ما حدث، وهي أن ذلك أمر طبيعي، فالجماعة تسعى لتطبيق الإسلام، وأعداء الإسلام يحاربونها لذلك، إذًا فكل ما يحدث إنما هو نتيجة لصراع الحق مع الباطل.

تابع "هذه الرواية لم ترق لمجموعة صغيرة داخل السجن كنت واحدًا منهم؛ حينئذٍ قررنا أن نخوض رحلة البحث بأنفسنا، ربما لأول مرة منذ أن التحقت بالجماعة أسعى لفهم أمر ما دون تلقين من أحد، أبحث عنه معتمدًا على نفسي وعلى عقلي الذي منحه الله لي لكنه كان قد سُلب مني لفترة من الزمن، لكن قد آن الآوان لأسترده.

يواصل:"من هنا بدأت في رحلة البحث رفقة زملاء لي، حصلنا على العديد من الكتب التي كانت تنقد أفكار الجماعة ومشروعها وتدرس تجربتها، مثلت هذه المحاولات في البداية صدمة فكرية لي؛ إذ اكتشفت أن ما كان راسحًا بداخلي من قناعات أعتقد بأنها الحق المطلق، إنما هي مجرد وجهة نظر ضعيفة بجانب وجهات نظر وآراء أخرى، كما أُصبت بصدمة أخرى؛ حين اكتشفت أخلاق الإخوان عند الخلاف، كما اكتشفت مدى السطحية التي يتمتع بها قيادات كنا نتلقن منذ نعومة أظافرنا في الجماعة أنها قيادات خارقة!

ويستطرد:"مع الوقت بدأت أصل إلى قناعات وأفكار حول العديد من الأمور، وتوصلت إلى أن مشكلة الجماعة وعيوبها لا تتعلق ببعض الجوانب التنظيمية ولا الممارسات السياسية، وإنما تتعلق بعيوب بنيوية تمس الأسس التي تقوم الجماعة عليها، الأمر الذي جعلني أعتقد بأن فكرة إصلاح الجماعة ما هي إلا وسيلة لتضييع الوقت، فكان قرار الخروج من الجماعة منطقيًا وحتميًا.

وقال:"من هنا وبعد الخروج من السجن بدأت في تسجيل التجربة في كتاب يتضمن سياق المراجعات الفكرية، ويتناول تلك العيوب التي اكتشفتها في الجماعة، وهو يمزج بين التحليل النظري وبعض المواقف الشخصية الدالة، والكتاب يمثل رحلة عقل يرصد كيف تكوّن، وكيف كان يفكر، وكيف تحول، وكيف بدأ ينظر للأمور من جديد بناءً على مفاهيم مختلفة.

الكتاب يتناول 5 من العيوب البنيوية التي نشأت مع الجماعة:
1- التكوين النفسي والفكري لأفراد الجماعة
2- هدف الجماعة ومشروعها الرئيس(الخلافة)
3- بعض المفاهيم الرئيسية مثل مفهوم الدولة والجهاد والتمكين
4- منهج التغيير الذي صاغه البنا
5- شكل التنظيم الشمولي
وأخيرًا يلقي نظرة مستقبلية حول مستقبل الجماعة.

وتخرج عماد عبد الحافظ في كلية الحقوق وحصل على ماجستير قانون، دبلوم في علم الاجتماع، ويعمل موظفًا حكوميًا.

موضوعات متعلقة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية