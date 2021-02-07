1024 إصابة بكورونا في أيرلندا

سجلت جمهورية أيرلندا 1024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.وذكر فريق طوارئ الصحة العامة الوطني بأيرلندا - وفق ما أوردته شبكة (سكاي نيوز) اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.