تشكيل مجلس أعلى للمراكز والوحدات بجامعة طنطا

‏أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للمراكز الوحدات بالجامعة برئاسته، وعضوية كل من: ‏الدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ‏لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.‏كما نص القرار على ضم عدد 2 من أساتذة الجامعة المشهود لهم بالكفاءة على أن يراعى التجديد لهم سنويا، وهما الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق عبد المنعم فايد، الأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، على أن يعاون المجلس عدد لا يزيد عن ثمانية إداريين في التخصصات المختلفة طبقًا لقرار السلطة المختصة.‏أكد رئيس جامعة طنطا، أن هذا القرار يأتي في إطار موافقة مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة على إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للوحدات والمراكز بجامعة طنطا وكلياتها بهدف تطوير الأداء الوظيفي والمالي والإداري لها.