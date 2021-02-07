ضبط مواد غذائية بماركات مقلدة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحملات رقابية لحماية المواطنين من الغش التجاري تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، واستحالة لشكاوى المواطنين وبتشديد الرقابة على الأسواق وسيارات بيع المواد الغذائية.حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، بناء على شكوى واردة لمباحث التموين من تقليد علامه تجارية.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لسيارة توزيع مواد غذائية بمنطقة برج العرب لحيازة وعرض للبيع بن مجهول المصدر واستخدام علامه تجارية مقلدة وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: 480 كيس بوزن 125 جم بإجمالي كمية 60 كجم بن فكاكيس بعلامة تجارية مقلدة، وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية مجهولة المصدر، و2550 كيس بن أحمد الشيخ بأوزان مختلفة 125 جم 250جم 50 جم، و1350 علبة بن عبد المعبود محوج وسادة وزن 100 جم، و16800 كيس ينسون حياه، و1080 علبه كركدية الفيروز.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.