رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مواد غذائية بماركات مقلدة بالإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:35 م
ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية
هبه عويضه
طباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحملات رقابية لحماية المواطنين من الغش التجاري تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، واستحالة لشكاوى المواطنين وبتشديد الرقابة على الأسواق وسيارات بيع المواد الغذائية.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، بناء على شكوى واردة لمباحث التموين من تقليد علامه تجارية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لسيارة توزيع مواد غذائية بمنطقة برج العرب لحيازة وعرض للبيع بن مجهول المصدر واستخدام علامه تجارية مقلدة وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية: 480 كيس بوزن 125 جم بإجمالي كمية 60 كجم بن فكاكيس بعلامة تجارية مقلدة، وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية مجهولة المصدر، و2550 كيس بن أحمد الشيخ بأوزان مختلفة 125 جم 250جم 50 جم، و1350 علبة بن عبد المعبود محوج وسادة وزن 100 جم، و16800 كيس ينسون حياه، و1080 علبه كركدية الفيروز.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

موضوعات متعلقة

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بطائرات مفخخة

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية