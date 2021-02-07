الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بالزراعات بكوم أمبو

نشب حريق متوسط بالزراعات المجاورة لشريط السكة الحديد بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد.وتلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو برئاسة النقيب محمد غريب، إخطارًا يفيد بنشوب نشب حريق متوسط بالزراعات المجاورة لشريط السكة الحديد بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كوم أمبو، حيث التهم النيران حوالي 30 نخله، بمساحة حوالي 200 متر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء، وجاري السيطرة عليه وإجراء عمليات التبريد بالأرض الزراعية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.