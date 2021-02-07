بايدن: لن يتم رفع العقوبات على إيران قبل أن توقف تخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، إن لم توقف تخصيب اليورانيوم.وشدد بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، على أن رفع العقوبات لن يكون مقابل عودة طهران إلى طاولة المفاوضات.وحول العلاقات مع الصين، أشار إلى أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل "منافسة قصوى" مع تأكيده أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.