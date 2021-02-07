«لا أمل من الجدل».. سر اتجاه لينين الرملي للكتابة المسرحية

عام واحد مرّ على وفاة الكاتب المسرحي لينين الرملي، الذي رحل عن عالمنا في 7 فبراير 2020 عن عمر ناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض بعد أن مكث في أحد مستشفيات 6 أكتوبر لمدة أسبوع إثر أزمة صحية تعرض لها.نشر الرملي أول قصة له بمجلة "صباح الخير"، وشغلت مساحة أقل من نصف عمود، وكان حينها في العاشرة، وبعدها بنحو 5 سنوات بدأ بجسارة في كتابة رواية طويلة، وفجأة توقف وكتب مسرحيته الأولى، وبعد أيام وقع في يده كتاب "فن كتابة المسرحية" للكاتب المجري لايوس إيجري، وكان أحد المراجع الهامة في هذا الشأن، ولأنه لم يستطع أن يستعير الكتاب سوى ليلة، سهر للصباح لكي يتمكن من قراءته كله.كانت الكتابة المبكرة لدى لينين الرملي احتياجا نفسيا وربم وجوديا، اجتمعت ظروف كثيرة لتخلق هذا الاحتياج منها أنه جاء من أبوين عملا بالصحافة والكتابة والسياسة وعرفا صنوفا من الاضطهاد السياسي انعكست آثاره عليه في وقت مبكر، كما تأثر باهتمامها بالقضايا العامة، وكان إدراكه لاختلافهما ما عمق إحساسه بالاغتراب، وبالتالي خلق عنده حاجة إلى التعبير عن اختلاف مشاعره وأفكاره ومحاولة للاتصال بالآخرين عبر هذا التعبير والتأثير فيهم، ويقول في هذا الشأن: كانت الكتابة بالنسبة لي إذن سباحة ضد الاغتراب واليأس والإحباط، أو كما قال أحد الكتاب الأمريكيين وسيلة خرافية لاحتواء الرعب.وفي مقال له بمجلة "الهلال" نشر بعددها رقم 4 والصادر بتاريخ 1 أبريل 1993، وجاء تحت عنوان "تجربتي مع الإبداع"، كشف عن سر اتجاهه للكتابة المسرحية تحديدا، قائلًا: أعتقد أن ميلي للجدل هو السبب.. كنت في الغالب طفلًا صامتا أتأمل أفكار الناس أكثر مما أتأمل وجوههم أو هيئتهم، فإذا استوقفتني ما هو مرئي يكون أيضا لحساب ما هو فكري، وكنت أحاور الناس فيما بيني وبين نفسي، وأتخيلهم يردون على الحجة بالحجة مستعينا بما سمعته أو رأيته منهم.وتابع: كنت إذا آنست للآخرين ودخلت معهم في نقاش لا أمل من الجدل ولو امتد لساعات، كان تصارع الأفكار متعة بالنسبة لي، وعندما بدأت الكتابة للمسرح كنت أدير صراعا بين الشخصيات لكي أصل في النهاية إلى إثبات ما أريده، لذلك كنت أبحث عن نهاية المسرحية بمجرد أن أعرف بدايتها، أقف خلف بطلي ضد خصمه" مع توفير كل الضمانات له ليدافع عن نفسه"، ثم تعلمت أن أترك الشخصيات تصارع بعضها دون تدخل مني، وكأنهم جميعا أولادي، بينما أنشغل بأن أدير النقاش داخلي أنا.كان والده يتابع شغفه مع أصحابه للتمثيل، وذات مرة كتب لهم مسرحية صغيرة، لكنه أدرك أنه تعمد كتابتها بسذاجة لتناسب أعمارهم وتمردت مراهقته على ذلك، وقام لينين بإعادة كتابتها مغيرا كل سطورها، وحرض فرقته على تمثيلها بدلا من مسرحية أبيه، فارتبطت كتابة أول مسرحية لـ"لينين" بتكوين فرقة للتمثيل، فالقاص لا يكتب للمطبعة، لكن المسرحي يكتب للمسرح.وأوضح لينين أنه لا يقصد أن تكون المسرحية يجب أن تكون طازجة كرغيف الخبز الساخن أو أنها يجب أن ترتبط بزمن معين، فالعكس هو الصحيح، واستطرد أن قيمة المسرحية تقاس بقدرتها على تحدي الزمن.تعلم لينين الرملي أن يجلس للكتابة والجمهور وفريق الممثلين في ذهنه، بأن يتخيل المسرحية ويسمع شخوصها وهم يتكلمون ويراهم يتحركون على خشبة المسرح، فالكاتب المسرحي بالنسبة له كالأعمى مستطيع بغيره، وتعلم أنه لكي يحترم كل الفنانين نص مسرحيته، عليه أن يفكر فيهم أثناء كتابته، ولكي يقبل منه الجمهور أن يقول كل ما يريده حتى لو كان فيه ما يصدمهم، وعليه أن يفكر كيف يبقيهم في مقاعدهم ليتحملوا فلسفته الفارغة.