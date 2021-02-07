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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط: 30 يونيو بدء تشغيل الغاز الطبيعى بالوادى الجديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:45 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، توصيل أكثر من 35 كم شبكات خطوط غاز طبيعي بمدينة الخارجة، وجارٍ التوصيل في جميع أنحاء وضواحي المدينة، لتبدأ عملية تشغيل الغاز الطبيعي في منازل مدينة الخارجة في 30 يونيو المقبل.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة يجري على مراحل، الأولى منها تتضمن توصيل الغاز الطبيعي لـ14 ألف مشترك بمدينة الخارجة، بينما سيجري استكمال المشروع لباقي المراكز الإدارية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت أعمال تركيب الشبكات الأرضية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظة نوفمبر الماضي، حيث تشمل المرحلة الأولى توصيل الغاز لـ14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام الماضي تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة.

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