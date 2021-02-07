رئيس النواب الليبي: سنعطي فرصة للحكومة الجديدة بشروط

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى بلاده عقب زيارته لمصر حيث كان في استقباله بمطار الأبرق الدولي، المشايخ مؤكدا دعمه للحكومة الجديدة التي أقرها الحوار السياسي بجنيف.وعبر المشائخ والأعيان خلال لقائهم بصالح لدى وصوله طبرق عن شكرهم وتقديرهم لدور رئيس مجلس النواب في الحفاظ على وحدة ليبيا واحلال السلام وحقن دماء الليبيين عبر مبادرته التي قدمها في ظرف صعب من تاريخ الوطن وذلك حسب بيان للمجلس.من جانبه أكد رئيس مجلس النواب على أن الوطنيين في لجنة الحوار هم من رشحوه رغم رفضه للترشح في القوائم الرئيسية في جنيف ولكن الإصرار كان من الوطنيين دعما للمبادرة التي تقدم بها.وأضاف صالح أنه يفتخر بالدعم من كافة أنحاء برقة، قائلا إنهم من كون الجيش واعلن السلام، موضحا أن المبادرة ترتب عليها وقف اطلاق النار الذي اعتمد دوليا وعدم تغول القوات الأجنبية في ليبيا، بالإضافة إلى أن الأقاليم ستنال حقوقها وتجميد ثروة النفط حتى توزع بالمساواة وعودة حركة الطيران والطريق الساحلي سيتم فتحه قريبا وتوفير السيولة النقدية.وشدد رئيس النواب على أن لا مساومة على ليبيا، مؤكدا على نجاح مبادرته وأن الأقاليم ستنال حقوقها في الوزارات والسفارات والمؤسسات، مشيرا الى أنه لا تفريط في الوطن.وأكد رئيس مجلس النواب أنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وإذا حادت عن الطريق سيكون لهم موقف، مشيرا الى انه لن يسجل عليه التاريخ أنه يبحث عن مناصب وأن ما بحث عنه هو خروج القوات الأجنبية الذي سيحدث قريبا وتوزيع المناصب السيادية على كافة أنحاء ليبيا.