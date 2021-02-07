غدًا.. محاكمة «مستريح الشرقية» بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدا الاثنين، محاكمة مستريح الشرقية عادل عبد الرحمن، بتهمة توظيف الأموال.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية فى الجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين.وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة سجنا من ضمنها حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم أعداد أخرى ليصبح عدد المبلغين حتى الآن 140 ضحية.