الليلة.. الحبيبة المغربية تحتفل بمولد «فاطمة الزهراء»

أعلنت الطريقة الحبيبة المغربية تنظيم احتفالية كبرى في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمناسبة مولد السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد بن عبدالله (ص).يشارك فى الاحتفالية من مصر الدكتور محمد مهنا، رئيس أكاديمية التصوف، والدكتور محمد عبدالباعث الكتاني شيخ الطريقة الكتانية والدكتور يسري جبر، وكيل الطريقة الصديقية الشاذلية، ورافع العاني مفتي العراق للاحتفال بمولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وقراءة في كتاب "الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة" عليها السلام للإمام السيوطي.يتم إذاعة المجلس من خلال تطبيق زوووم على صفحة الطريقة الحبيبية الدرقاوية فرع مراكش، بمشاركة عدد من علماء وشيوخ الطريقة.