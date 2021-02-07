رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:32 م
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، وتسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم، وذلك في إطار سعي المحكمة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل.

واستقبل وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، اليوم، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو، وأعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني، جهود وفد المحكمة الجنائية، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الإفتاء تحذف فتوى «زواج المُحلل»

موعد غرة شهر رجب 2021

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

«تبني الحب يوميا».. حكاية صلاح جاهين مع الزواج

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
---
حلم استعادة دولة مخطوفة!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

الخميس.. قضية مصر السكانية في ندوة بالأعلى للثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»