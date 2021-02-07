مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني على شبكة قنوات mbc





مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني يعرض الانسة فرح 2 على mbc4 من يوم الاحد الي الأربعاء في تمام ال 8 مساءًا، والإعادة الأولى: 10.45 مساءًا والإعادة الثانية: 4.15 صباحًا، والإعادة الثالثة: 10 صباحًا وتعرض الإعادة الرابعة: 2.30 ظهرًا.



يعرض الانسة فرح 2 على mbc4 من يوم الاحد الي الأربعاء في تمام ال 8 مساءًا، والإعادة الأولى: 10.45 مساءًا والإعادة الثانية: 4.15 صباحًا، والإعادة الثالثة: 10 صباحًا وتعرض الإعادة الرابعة: 2.30 ظهرًا.

موعد مسلسل الأنسة فرح 2 على mbc



ويتم عرض حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع يوم الجمعة بدءًا من الساعة 2.30 ظهرًا.

ويعرض المسلسل الانسة فرح 2 على mbc العراق، في تمام ال 8 مساءًا

علي ان تكون الإعادة الأولى: 2.45 صباحًا.



أحداث مسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني

تدور احداث الجزء الثاني من المسلسل بعد نهايه الجزء الاول عند إنجاب فرح طفلها الأول من خلال حقن مجهري خاطئ، حيث يتناول العمل بموسمه الثاني الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي وهدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحمض التلقيحي لم يكن خاص بشادي، في اطار من الدراما الاجتماعيه المشابهه للواقع.



مسلسل الأنسة فرح 2



ويتشارك بطولة مسلسل الأنسة فرح أسماء أبواليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، ومريم الخشت، وهبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وحصد جزآه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.



وتشارك بطله العمل أسماء ابو اليزيد في احداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مع الفنان احمد مكي وكريم عبد العزيز بالاضافه الي عدد كبير من النجوم من ضمنهم اياد نصار وانجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.







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