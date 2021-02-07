رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني على شبكة قنوات mbc

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:30 م
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل الآنسة فرح ا
محمد مجدي
طباعة
انطلق اليوم عرض مسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني، على مجموعة قنوات إم بي سي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسمه الأول، حيث تزايدت معدلات البحث عن مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني.

مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني

يعرض الانسة فرح 2 على mbc4 من يوم الاحد الي الأربعاء في تمام ال 8 مساءًا، والإعادة الأولى: 10.45 مساءًا والإعادة الثانية: 4.15 صباحًا، والإعادة الثالثة: 10 صباحًا وتعرض الإعادة الرابعة: 2.30 ظهرًا.

موعد مسلسل الأنسة فرح 2 على mbc


ويتم عرض حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع يوم الجمعة بدءًا من الساعة 2.30 ظهرًا.
ويعرض المسلسل الانسة فرح 2 على mbc العراق، في تمام ال 8 مساءًا
علي ان تكون الإعادة الأولى: 2.45 صباحًا.

أحداث مسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني

تدور احداث الجزء الثاني من المسلسل بعد نهايه الجزء الاول عند إنجاب فرح طفلها الأول من خلال حقن مجهري خاطئ، حيث يتناول العمل بموسمه الثاني الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي وهدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحمض التلقيحي لم يكن خاص بشادي، في اطار من الدراما الاجتماعيه المشابهه للواقع.

مسلسل الأنسة فرح 2


ويتشارك بطولة مسلسل الأنسة فرح أسماء أبواليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وتامر فرج، ومريم الخشت، وهبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وحصد جزآه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

وتشارك بطله العمل أسماء ابو اليزيد في احداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مع الفنان احمد مكي وكريم عبد العزيز بالاضافه الي عدد كبير من النجوم من ضمنهم اياد نصار وانجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.

اقرأ أيضًا:

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة
صبري فواز يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية