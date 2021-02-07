«انزلوا شوفوا الناس».. رسالة السيسي للوزراء من عزبة الهجانة (فيديو)
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:25 م
اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الحكومة من السادة الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.
وقال الرئيس خلال الجولة: إن الحكومة إذا لم تسبق وتلبي طلبات الناس في الإسكان فالدولة كلها هتكون بهذا الشكل (مباني عشوائية وشوارع ضيقة).
وأضاف الرئيس السيسي: "أعرض شارع لا يسمح بمرور سيارة إسعاف، شايفن حياة الناس، انزلوا وشوفوا، لو الدولة منتبهتش، الدولة كلها هتتحول كده".
وأردف السيسي: "جينا عشان نوصل للناس الحكاية، الكلام في التليفزيون مش كفاية انزلوا شوفوا الناس عايشة ازاي، بتاكل ايه وتشرب ايه وتتعالج ازاي، افتحوا مجموعة طرق مناسبة".