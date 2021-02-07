«انزلوا شوفوا الناس».. رسالة السيسي للوزراء من عزبة الهجانة (فيديو)

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الحكومة من السادة الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس.













وقال الرئيس خلال الجولة: إن الحكومة إذا لم تسبق وتلبي طلبات الناس في الإسكان فالدولة كلها هتكون بهذا الشكل (مباني عشوائية وشوارع ضيقة).













وأضاف الرئيس السيسي: "أعرض شارع لا يسمح بمرور سيارة إسعاف، شايفن حياة الناس، انزلوا وشوفوا، لو الدولة منتبهتش، الدولة كلها هتتحول كده".













وأردف السيسي: "جينا عشان نوصل للناس الحكاية، الكلام في التليفزيون مش كفاية انزلوا شوفوا الناس عايشة ازاي، بتاكل ايه وتشرب ايه وتتعالج ازاي، افتحوا مجموعة طرق مناسبة".







