محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادي البحري

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكلا من محمد شبانة أمين عام النقابة، وفكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادي البحري بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من خمسين عاما.وخلال اللقاء؛ وافق المحافظ على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادي، والتزام النقابة بتسديد دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.ووجه المحافظ بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء في الإنشاءات قريبا ليكون لأول مرة هناك ناد بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها.من جانبه؛ أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه سيتم قريبا البدء في إنشاء النادي البحري على أحدث طراز طبقا للاشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة.وقام النقيب والأمين العام بتفويض الأستاذ فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية للتنسيق مع المحافظة وانهاء كافة الإجراءات اللازمة.وأشار كل من الدكتور ضياء رشوان ومحمد شبانة إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة وضع حجر الأساس للنادي البحري في حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد اخلاء الأرض من الإشغالات.