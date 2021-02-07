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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:32 م
أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير بطنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في جميع المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة خاصة مشروعات الرصف والتطوير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتفقد أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، حيث تفقد أعمال وضع طبقة السن بشارع شوبر من ناحية حديقة الطفل مرورًا بطريق شوبر العمومي كما تابع الأعمال الخاصة بالفتحات المروية لتيسير حركة السيارات وذلك ضمن خطة الرصف لهذا العام.

كما تفقد محافظ الغربية كوبري المشاة بكفر عصام، وكذلك أعمال تطوير شارع الإسكندرية بدايةً من الطريق السريع حتى ميدان الإسكندرية، حيث وجه بتطهير المجرى المائي الموازي للشارع ودراسة إمكانية تبطينه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بميدان المحطة، حيث تابع انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات ودهان الأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات بمحطة القطار وأعمال رصف شارع المديرية، كما تابع تركيب البورسلين على جانبي شارع السكة الجديدة المؤدي إلى المسجد الأحمدي، وناقش مع الأهالي خطط المحافظة لتطوير المنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة بكورنيش طنطا بدايةً من شارع الأشرف حتى كوبري قحافة، كما تفقد أعمال المرحلة الرابعة بدايةً من كوبري فاروق حتى سكة المحلة، حيث تابع أعمال وضع البلدورات الخاصة بالأرصفة وتركيب الكابلات الكهربائية، ووضع السور الحديدي، موجهًا بانتهاء الأعمال طبقًا للمواصفات وفي الوقت المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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