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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس الأب المتهم بتعرية طفلته وتعذيبها بالدقهلية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:21 م
حبس الأب المتهم بتعرية
حبس الأب المتهم بتعرية طفلته
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قرر قاضي محكمة جنح نبروه تجديد حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة وتعذيبها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة.

وكانت محكمة جنح نبروه برئاسة المستشار محمد الغباشي رئيس المحكمة وعبد الله يسري وكيل النائب العام وبحضور السيد علي سكرتير الجلسة قد قضت نهاية الشهر الماضي بحبس المتهم رمضان حسنى رمضان محمد الشناوي والشهير بـ"رمضان أبو الشحم" والد الطفلة صاحبة واقعة التعري بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه في القضية المتهم فيه بالتعدي على زوجته ووالدها.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من "آمال بسيوني محمد" 31 عاما، ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية وقدمت فيديو قامت بتصويره يوضح ذلك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان حسني جميل" 39 عامًا، حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بذات القرية المشار إليها وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه.

وبمواجهة المتهم في المحضر المحرر ضده برر جريمته بخلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

فيما أكدت "النيابة العامة" في بيان لها انه بمناسبة تلك الواقعة تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، وتناشد الكافَّة بإبلاغ "النيابة العامة" والجهات المختصة بما يقع من تلك الجرائم لسرعة التحقيق فيها والحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو مقاطع مرئية أو معلومات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.

وكانت قرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية شهدت إقدام أب في نهاية العقد الرابع من عمره على تعرية طفلته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها العام بأحد شوارع القرية انتقاما من زوجته وهو ما أثار حفيظة الأهالي ودفعهم إلى تصوير الواقعة وفر الأب هاربا تارك الطفلة في الشارع وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بتداول الفيديو الذى وضح تعرية الأب لابنته وسط محاولات من أهالي القرية لإثنائه عن جريمته إلا أنه تجاهل توسلاتهم واصر على تعذيب الطفلة وتعريتها بدعوى الانتقام من زوجته.

من جانبها، قالت والدة الطفلة الرضيعة أن هناك خلافات زوجيه بينهم منذ فتره وأنه دائم التعدي عليها حيث تركت منزل الزوجية بعد أسبوع فقط من الزواج بسبب عدم قدرتها على العيش معه لأنه يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدي عليها بالضرب المبرح هي وأسرتها حيث قام يوم الواقعة بالهجوم على منزل أسرتها وتعدى عليهم.

وأضافت أن زوجها رفض تسجيل ابنتهم منذ ولادتها حيث بلغ عمرها الآن عام وأشهر، مدعيا أنها ليست ابنته وقمت بتحرير محضر ضده من قبل بالسب والقذف إلا انه لم يتركني في حالي أنا أو أسرتي أو طفلتنا.

وأشارت إلى أنه يوم الواقعة تعدى عليهم جميعا وأخذ، الطفلة منها وقام بخلع ملابسها في الشارع فقمت بتصويره مستغيثة بالجيران مطالبة بحمايتهم منه وتسجيل الطفلة حيث لا يوحد لها شهادة ميلاد حتى الآن.

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