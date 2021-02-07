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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختيار جامعة طنطا للمشاركة في الاختبارات الإلكترونية التجريبية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:20 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اختيار جامعة طنطا ضمن 5 جامعات للمشاركة في الاختبارات الإلكترونية التجريبية للكليات على مستوى الجمهورية على أساس الاستعداد من ناحية البنية التحتية وجاهزية الكوادر الفنية.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة حققت انطلاقة كبرى في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ونظرًا لقوة البنية التحتية بها تم اختيار مركز بيانات جامعة طنطا كـ Host رئيسي عن الجامعات المصرية لعقد الامتحانات التجريبية.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات مع الشركة الهندية المسئولة وبدء التشغيل التجريبي بنجاح، لافتا إلى أن الموقع الذى ستعقد منه كافة الاختبارات باسم الجامعة.

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