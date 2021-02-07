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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من ملكة الجمال إلى شيري عادل.. نساء في حياة معز مسعود

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:19 م
معز مسعود
معز مسعود
سمر عبدالله
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ظل الداعية الإسلامي معز مسعود يثير الجدل عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن إثارة الجدل سببه آرائه الدينية بل علاقاته بالمشاهير من النساء وزواجه منهن ثم الطلاق.

وقبل أن يحتفل معز مسعود غدًا بعقد قرانه على الفنانة حلا شيحة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نرصد علاقات معز مسعود السابقة.

"زواجه من بسنت نور الدين"
بعد أن أعلن معز مسعود إعجابه بفيديوهات بسنت نور الدين، المرشدة السياحية، بدأت علاقة معز مسعود ببسنت نور الدين، حيث نشر تغريدة عبر تويتر كتب فيها: "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر".

ولم تمض سوى أشهر قليلة وأعلن معز زواجه من بسنت نور الدين، إلا أن هذه العلاقة لم يكتب لها الدوام، فعقب زواجهما بستة أشهر أعلنت بسنت نور الدين طلاقهما.

"زواجه من سارة"
تزوج الداعية معز مسعود من ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، ثم انفصل عنها، ولا توجد معلومات كافية حول هذه الزيجة لمعز مسعود، سوى أنها الزيجة الأولى له.

"شيري عادل"
فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزواج معز مسعود بالفنانة شيري عادل، من خلال بيان أصدره معز عبر فيسبوك عن الجزء الثاني من مسلسل "السهام المارقة"، كشف فيه عن زواجه قبل بضعة أشهر من شيري عادل بطلة المسلسل.

وعقب الهجوم المتواصل عليهما، خرج معز مسعود ليتحدث عن الصعوبات التي واجهها في زيجته الأولى واضطراره لمغادرة مصر، قائلا إنه لم يفعل شيئا محرما.

لم يستمر زواجهما طويلا، حتى أعلنت شيري عادل طلاقهما عن طريق إعادة نشر لخبر تأكيد انفصالهما واستمرار علاقة الصداقة بينهما.

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