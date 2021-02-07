«مصر للطيران» توقع بروتوكول رعاية لـ«بيج رامي» (صور)

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول رعاية للاعب الدولي ممدوح السبيعي الشهير ببج رامي (Big Ramy) الحاصل علي المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام.حضر بروتوكول التوقيع الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركة، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.في هذا الصدد، صرح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد والمنتخبات المصرية وأصحاب الإنجازات في مختلف المجـالات وتقديم أفضل وسائل الرعاية والإهتمام للأبطال، وذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران، برئاسة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، خلال فعاليات التوقيع، إن الشركة تلعب دورًا خاصًا بصفتها ناقلا وطنيا لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع علم مصر عاليًا، مؤكدًا أن بج رامي يمثل نموذجا للمثابرة والإصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به.من جانبه، صرح البطل العالمي بج رامي بأن مصر للطيران من كبري الكيانات في المجتمع المصري والانتماء اليها يُعد شرفا كبيرا لكل المصريين كونها من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم.