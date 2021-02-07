عصر الحياة الكريمة.. مستفيدو «سكن كريم»: الدولة وفرت لنا بيوتًا آمنة

عمرو جمال: الرئيس سخَّر ميزانية الدولة لمساعدة محدودى الدخل

السيد عفيفى: استجابة المسئولين أعادت لنا البسمة

أحمد طاحون: أملنا كبير فى مساعدتنا لنعيش حياة أفضل

راجح السعدى:السيسى أنقذنا من أمطار الشتاء

صابحة محمود: الترميم يمنع الحرائق لأن معظم الأسقف من البوص

ماجدة السيد: سأنام وأنا مطمئنة

شريف عبدالبديع: القيادة السياسية تهتم بـ«الناس الغلابة»

سمير الشيخ: حسينا إن فيه حد خايف علينا

سلامة عبدالمجيد: وعدونى إنهم هيتحركوا بشكل عاجل لإنقاذنا

شعبان سلامة: «القائد» حوّل أحلام الفقراء إلى حقيقة

«سكن كريم».. مشروع تكافلى رائد دشنته الدولة المصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لترميم المنازل المتهالكة فى قرى مصر، وتوفير المرافق الأساسية لها بما يسهم فى رفع المعاناة عن أصحابها والارتقاء بالمستوى المعمارى البنائى فى الريف المصرى.ووضعت المبادرة عدة معايير لاختيار المنازل التى سيتم ترميمها وتطويرها، وهى أن يكون منزلًا من دور واحد، مبنيًا من بلوك أو طين، وأن يكون الترميم وإعادة البناء حتميين للمعيشة، وأن يهدد عدم ترميمه أمن وحياة الأسرة، إلى جانب عدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الانهيار، وألا يكون الهدم قد حدث بفعل فاعل، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة، ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية. وفى السطور التالية، يتحدث عدد من المستفيدين من تلك المبادرة لـ«الدستور»، عن دور «سكن كريم» فى تغيير مستوى معيشتهم للأفضل وتوفير سبل الراحة والأمان لهم من المخاطر التى كانوا يتعرضون لها، إلى جانب توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرهما إلى بيوتهم، بما يسهم فى تجميل الريف المصرى، وغيرها من التفاصيل.قال عمرو جمال من مركز أشمون، التابع لمحافظة المنوفية، التى دخل نحو ٥٤ من قراها ضمن المبادرة، إن صعوبة حالته المادية منعته من ترميم منزله، وحينما علم بالمبادرة تقدم إليها، وتم إدراجه ضمن قائمة التحرك السريع، نظرًا لأن مساحة منزله ٣٠ مترًا فقط وسقفه بالخشب ومبنى بالطوب اللبن.وأضاف «جمال» أن السعادة غمرت أهالى القرية، بسبب سرعة استجابة القائمين على المبادرة الرئاسية فى محافظات مصر، وعملهم على توصيل جميع الخدمات للمنازل من كهرباء ومياه، بعدما فقد أصحاب المنازل المتهالكة الأمل فى تطوير بيوتهم.وذكر أن مشروع مبادرة «حياة كريمة» أعطى لهم أملًا كبيرًا فى إمكانية تغيير صورة الريف المصرى فى عيون العالم، مضيفًا أن الأزمة الأكبر كانت فى صعوبة الوصول لخطوط الصرف الصحى، نظرًا لابتعاد المنزل عن الشوارع الرئيسية الموجودة فى الخريطة.ذكر السيد عفيفى، أن مبادرة «سكن كريم»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأ تنفيذها فى محافظة الإسماعيلية ويجرى استقبال طلبات المواطنين، أصحاب المنازل المتهالكة لإعادة تطويرها، فى إطار خطة الدولة التى وضعتها لمساعدة المواطنين الفقراء على مواكبة التطور فى البلاد.وقال «عفيفى» إن الرئيس وضع الفقراء والمهمشين على رأس أولوية الدولة، حيث سيوفر لهم سكنًا كريمًا يليق بهم، وسيتم طلاء المنازل وتأهيلها وبناء حوائط وأسقف. وأضاف أن توصيل وصلات مياه وصرف صحى لمنازل الأسر الأولى بالرعاية، التى كانت تعانى من عدم وجود تلك المرافق، سيوفر لأصحابها حياة كريمة، ورغم أن تكلفة ذلك ستكون كبيرة، إلا أن الرئيس سخر ميزانية الدولة لإنقاذ المواطنين البسطاء، والمعرضة منازلهم للسقوط فى أى لحظة، لأنه يعتبرهم أهم شىء.قال أحمد طاحون، أحد أبناء محافظة المنوفية، إن قريته ظلت محرومة من معظم الخدمات، ومن بينها الصرف الصحى منذ أكثر من ٣٠ عامًا، لذا فإن أهلها يعلقون آمالًا كبيرة على المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها حاليًا، من أجل تطوير القرية.وأوضح أن أهالى القرية يشهدون حاليًا رفع الإحداثيات وبحث آلية تنفيذ المشروعات المقترحة فى كل المرافق والخدمات العامة، وكذلك تأهيل المنازل، وسط ترحيب عظيم بالمبادرة التى رفعت كثيرًا من معنوياتهم.وأكد أن حديث الرئيس السيسى عن تنمية القرى كان له دور كبير فى بث الأمل فى قلوب الأهالى، الأمر الذى تعزز بعد ما شهدوه من جدية فى تنفيذ المشروعات، وانعقاد المجلس المحلى بشكل دائم لبحث هذه المشروعات وآلية تنفيذها.وأضاف: «جميع أفراد أسرتى يهتمون بالمبادرة التى ستنقلنا إلى مستوى معيشى أفضل، لذا تقدمت بطلب لتأهيل المنزل الذى ورثته عن أبى، ومساحته ٧٠ مترًا فقط، وله سقف من الخشب دون سور يحمى أى طفل حال الصعود لأعلى المنزل».وتابع: «عشت مع أسرتى فى هذا المنزل المصنوع من الطوب اللبن، والذى سقطت أجزاء كثيرة منه، حتى أصبح غير صالح للسكن، بعدما أسهمت الأمطار فى تدهور حالته، ما اضطرنا لاستئجار سكن فى الخارج لعدم قدرتنا على تجديد المنزل أو بنائه».وأكد أنه يأمل فى مساعدته على إعادة تأهيل المنزل فى أقرب وقت، معربًا عن سعادته بسرعة تنفيذ المبادرة وأهمية المشروعات التى تتضمنها، وما يمكن لها أن تحققه فى المناطق المستحقة للمساعدة وصولًا إلى الحياة الكريمة.أكد راجح السعدى، أن مبادرة «سكن كريم» ستمنح حياة أفضل للمواطنين من خلال توفير سكن ملائم لهم، إذ تستهدف المبادرة تحسين الأوضاع الصحية والبيئية فى المناطق الأكثر احتياجًا.وقال «السعدى» إن حياة كثير من المواطنين كانت مهددة فى كل شتاء بسبب سقوط الأمطار على بيوتهم المتهالكة، مشيرًا إلى أن تلك البيوت مهددة بالانهيار فى أى وقت، وأن المبادرة التى أطلقها الرئيس جاءت لإنقاذ هؤلاء المواطنين.وذكر أن المبادرة ستطور تلك البيوت وتصلح أسقفها المتهالكة وستمد لها خطوط مياه نظيفة، وذلك بهدف توفير حياة آدمية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية أنقذت فقراء مصر.عبرت صابحة محمود، إحدى سكان قرية شبين بمحافظة المنوفية، عن سعادتها لقرب تنفيذ مشروع الترميم بمنزلها هى وأختها، مؤكدة أن المبادرة تساعد على تحسين شكل البيوت وتجميل مظهر الشوارع.وقالت «صابحة» إن سقف منزلها مكون من البوص ومن الطوب اللبن وتوجد تشققات بالحوائط تهدد البيت، موضحة أن المبادرة تعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، وخاصة فى ترميم المنازل المتهالكة التى تسهم فى التقليل من الحرائق، لأن معظم الأسقف من البوص أو الخشب، كما تزيد العمر الزمنى للبيوت.وأضافت: «إعلان تجديد وتأهيل المنازل المتهالكة أدخل السرور والفرح على قلوب الجميع، نظرًا لوجود الكثير من المنازل المتهالكة والقديمة فى البنيان على مستوى القرية، ما يسبب لسكانها معاناة، خاصة فى فصلى الشتاء والخريف».وذكرت أن المبادرة سوف تضع حدًا لتلك المعاناة المستمرة منذ عشرات السنين، متوجهة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على هذه الخطوة.أكدت ماجدة السيد، سيدة من إحدى قرى محافظة كفرالشيخ، أن المبادرة الرئاسية «سكن كريم» ستجعل الفقراء ينامون دون خوف من سقوط الأسقف المتهالكة على أطفالهم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى سيوفر لجميع الفقراء سكنًا آدميًا.وطالبت سعيدة أبوالحسن، من سيدات القرية، بتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للفقراء، خاصة الأرامل، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بترميم بيوت الأسر الأكثر احتياجًا يأتى فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يهنأ كل مصرى بحياة كريمة.شدد شريف عبدالبديع، على أن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن كريم» جاءت فى الوقت المناسب، استكمالًا لمجهودات الرئيس السيسى فى توفير حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدًا أن المبادرة ستجعل جميع أجهزة الدولة تتعاون لتوفير حياة ملائمة للجميع.وأضاف «عبدالبديع» أن المبادرة تنفذ مهمتها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع برنامجى «تكافل وكرامة»، ما يؤكد أن الأولوية ستكون للمواطنين الأكثر احتياجًا، غير القادرين على إصلاح منازلهم المتهالكة. وأوضح أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك عن طريق النهوض بالبنية التحتية بالقرى والنجوع التى كانت منسية طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعد إنجازًا كبيرًا، وأن الدولة لم تهتم بالمدن الجديدة فقط، بل أنقذت كذلك سكان المنازل المتهالكة.سعد محمد: الحكومة تعمل على النهوض بالبنية التحتيةكشف سعد محمد عن أنه يعيش مع زوجته وأولاده الثلاثة فى منزل متهالك، ويشعرون بالخطر دائمًا خوفًا من انهيار البيت، الذى تملؤه الشقوق، مؤكدًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن كريم» أعادت الأمل إلى الفقراء ورسمت البسمة على وجوههم. وأضاف «محمد» أنه لم يتخيل يومًا أنه سينعم بمنزل كريم يستطيع النوم داخله آمنًا هو وأسرته، موجهًا التحية للرئيس السيسى والحكومة. وأكد أن الرئيس حقق لهم مطالبهم، ما يدل على أن القيادة السياسية تهتم بالمواطنين الفقراء، وقال إنه يثق فى قدرة الحكومة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين الفقراء فى مصر، مشيدًا بدور المسئولين فى تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للمبادرة.قال سمير الشيخ، أحد أهالى كفر الطراينة فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذى تقدم بطلب لترميم بيته ضمن مبادرة «سكن كريم»، إن مبادرة الرئيس السيسى تسهم فى تغيير حياة ملايين المواطنين، وتغير الشكل المعتاد للريف المصرى.وأشار إلى أنه ظل يعمل طيلة حياته فى البيع والشراء بالسوق، حتى أصيب بجلطة أفقدته القدرة على الحركة، وبعدها تحملت زوجته، التى تعمل موظفة فى وزارة التربية والتعليم، أعباء المنزل المادية.وأضاف أن منزله، الذى يتكون من غرفتين فقط، أصبح فى حالة يرثى لها، وكل جدرانه مشروخة، والسقف مهدد بالسقوط، بعدما ألحقت الأمطار فى بداية فصل الشتاء ضررًا بالغًا به.وأكد أن مساندة الدولة للمواطنين فى ترميم منازلهم المتهالكة جعلتهم يشعرون بالأمان والاهتمام، وتابع: «أول مرة نحس إن فيه حد خايف علينا من البرد والمطر».ذكر سلامة عبدالمجيد، أحد أهالى المنوفية وأحد المتقدمين بطلب لترميم منزله ضمن مبادرة «سكن كريم»، أنه لم يكن يتوقع طيلة عمره أن تشهد مصر بشكل عام، وريفها بشكل خاص هذا الاهتمام بالتطوير وتجديد البيوت المتهالكة.وأوضح أنه فور علمه بالمبادرة بدأ يتابع تفاصيلها يومًا بعد يوم، لأنها تؤثر عليه وعلى القرية التى يقيم بها، والتى تدخل ضمن نطاقها، التى ستستفيد منها الأجيال الحالية وتتذكرها الأجيال المقبلة، خاصة بع دما شهدته البلاد فى عهد الرئيس السيسى من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التى تفيد المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية.ولفت إلى أنه يمتلك منزلًا مساحته ٨٠ مترًا، من دور واحد فقط، وسقفه من الخشب ولا يتحمل مياه الأمطار، كما أن جدرانه متهالكة بعد هبوط الأرض حول المنزل، لعدم وجود خدمة الصرف الصحى فى المنطقة، مختتمًا: «قدمت فى المبادرة ووعدونى بأنهم هيتحركوا بشكل عاجل علشان يلحقونا».رأى شعبان سلامة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى أملًا للفقراء عبر مبادرة «سكن كريم»، التى ستطور المنازل الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن الدولة ترعى المواطنين الفقراء وتوفر لهم حياة كريمة. وأضاف «سلامة» أن تلك المبادرة ستحقق الاستقرار للفقراء، عبر توفير سكن كريم وملائم للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى جعل المواطنين الفقراء على رأس أولوياته. وأشار إلى أن سكان المنازل المتهالكة كانوا يواجهون الموت مع سقوط أمطار، مؤكدًا أن الرئيس السيسى حول أحلام الفقراء إلى حقيقة.