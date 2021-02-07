أشرف فاروق نقيبًا لـ«محامين السويس»

فاز أشرف فاروق بمنصب نقيب المحامين بالسويس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات خلال منافسته مع ثلاثة مرشحين أخرين بينهم النقيب السابق سعيد محمد حسن.وكانت انتخابات نقابة المحامين قد شهدت اقبالا كثيفا من أعضاء النقابة حرصا منهم على المشاركة لاختيار نقيبهم.وأجريت الانتخابات بإشراف قضائي من مجلس الدولة، ووسط تواجد عناصر التأمين بمديرية أمن السويس إذ جرى إخلاء حرم النقابة من آية سيارات مع تواجد قوة شرطية للتدخل حال حدوث ما يعرقل سير العملية الانتخابية.