الخميس.. قضية مصر السكانية في ندوة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة "قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل"، في الخامسة من مساء الخميس الموافق 18 فبراير الجاري بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتورة فيروز محمود حسن، ويتحدث حول أبعاد المشكلة السكانية، والدكتور عبد المسيح سمعان ويتكلم عن التربية السكانية، والدكتور السيد الحسيني متحدثا حول أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة، ويدير الندوة الدكتور السيد الحسيني مقرر اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على موقع الـ"فيسبوك" من خلال الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment