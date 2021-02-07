على سعدة يكتب: مَنْ يعيد محافظة بورسعيد لخريطة السياحة؟

شدَّنى النائب البورسعيدى الشاب حسن عمار، وهو فى بداية مشواره تحت قبة مجلس النواب، بخطابه المختصر منذ أيام.

أثار النائب عدة أسئلة مميزة جدًا، أتمنى أن تنال اهتمام السادة المسئولين، فهى تستحق الدراسة بتعقل، ودون مكابرة.

السؤال الأول: متى ستتصدر مصر الدول الجاذبة للسياحة وعدد السائحين، خاصة أنها تمتلك كل عناصر النجاح من آثار ومتاحف وشواطئ وبنية تحتية ومناخ رائع صيفًا وشتاءً؟ «بالطبع تمثل السياحة جزءًا مهمًا من الدخل القومى لو تمت إدارتها بحرفية عالية».

السؤال الثانى مرتبط بالسؤال الأول وهو: لماذا تمت إزالة بورسعيد من الخريطة السياحية لمصر؟ وهى التى تتميز بأجمل موقع سياحى «ملتقى البحرين الأبيض والأحمر»، وأشار إلى منطقة التنيس فى بحيرة المنزلة التى بها آثار إسلامية نادرة، ولكن بها من التعديات ما يعوق السياحة.. كذلك متحف بورسعيد القومى الذى أنشئ عام ١٩٦٣ على مساحة ١١ ألف متر، ويحتوى على ٩ آلاف قطعة أثرية، وأغلق بلا سبب عام ٢٠٠١، وتم هدمه عام ٢٠٠٩، وحتى تاريخه، ومنذ إغلاقه لم يتم بناء متحف مكانه أو استغلال أرضه المميزة جدًا الموجودة فى أرقى مناطق بورسعيد، والتى يقدر ثمنها بأكثر من مليار وستمائة مليون جنيه بسعر اليوم.

والسؤال الثالث كان عن تمثال ديليسيبس.. وهو من أهم الآثار التاريخية، والذى نُصب عام ١٨٩٩، وتم إنزاله من مكانه عام ١٩٥٦ لأسباب سياسية، وتم نقله إلى مخازن الترسانة البحرية لهيئة قناة السويس، إلا أن المدينة عن بكرة أبيها فوجئت فى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ بنقل التمثال فجرًا وفى الخفاء إلى متحف الهيئة بالإسماعيلية، مما أثار غضب وحنق كل أبناء المدينة، التى تعتبر هذا التمثال جزءًا من تاريخها وآثارها.

كلام محترم من نائب محب لمدينته ووطنه، لكنى أحب أن أضيف إليه الكثير حتى يفيق مَنْ قرر بجهالة أن بورسعيد لا تمتلك أى مقومات سياحية.. وهى التى حباها الله كنزًا سياحيًا مدفونًا تحت الأرض، وللأسف تهمله وزارة السياحة والآثار «ربما عن عمد» لأنها تتعامل بمنطق الموظف البيروقراطى».

الكنز يقع على بعد نحو خمسة عشر كيلومترًا شمال قرية بالوظة، على طريق القنطرة شرق، وهو مجمع الكنائس فى مدينة الفرما «شرق بورسعيد حاليًا»، وهى مدينة فرعونية قديمة يرجع تاريخ وجودها إلى أيام الفراعنة، الذين قاموا بإنشائها ليسهل لهم القيام بالسفر عن طريق البحر الأحمر، وكان بها معبد للإله آمون.. والفرما تقع بين العريش وبورسعيد على بعد ٢٥ كم شرق بورسعيد، ولقد سماها اليونانيون «البلوزيوم»، ولما كانت هذه المدينة فرعونية فى الأصل، فقد بنى فيها الفراعنة منشآت كثيرة، لهذا وجدت بها آثار مصرية قديمة، وقد حصّنها البيزنطيون لحماية مصر.

وكان لها أيضًا ميناء يتصل بخليج يجرى فى البحر، واستمرت هذه المدينة مزدهرة فى العصر المسيحى القبطى الذى دام نحو أكثر من ٦٠٠ سنة فى مصر، وكانت هذه المدينة من المدن المقدسة للأقباط واليونانيين، لأنها كانت المدينة المصرية الأولى التى وصلت إليها العائلة المقدسة، وعلى رأسها السيدة مريم العذراء حاملة ابنها سيدنا عيسى، بعد أن قطعت مسافة ٢٤٠ كم فى رحلة الهروب، ومنذ ذلك الحين بدأ المصريون الأقباط بإقامة كثير من الكنائس والأديرة فى هذه المدينة، فبنى الأقباط بها كاتدرائية كبرى، وهى تعد الآن من كبرى الكاتدرائيات الأثرية المكتشفة حديثًا فى مصر حتى الآن «مساحتها ٨٢ م × ٤٢م»، بالإضافة إلى ٦ كنائس أخرى، منها كنيسة باسم الملاك ميخائيل، وكنيسة أخرى باسم الشهيد أبى سيفين، وهناك كنيسة العذراء، وهى على شكل دائرة مقامة تخليدًا لمرور العائلة المقدسة، وهى إحدى خمس كنائس فى العالم على هذا الشكل. كما أن بورسعيد بها النموذج المصغر الوحيد فى العالم للفاتيكان، ويحضر لمشاهدته السائحون من كل أنحاء العالم، والآثار لا تنتهى فى المدينة الباسلة، فهناك أيضًا فنار بورسعيد، وهو أول مبنى خرسانى أنشئ فى العالم.. الحديث يطول، وكان على سيادة النائب المحترم أن يطالب بمحاكمة من ألغى المدينة من الخريطة السياحية، وسرق منها متحفها وتماثيلها، وأتمنى أن يحذو باقى النواب حذوه، حتى تسترد المدينة حقوقها كاملة، وتتحرر من عُقدة الاضطهاد التى لازمتها منذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك المزعومة، وحادثه استاد بورسعيد المدبّرة.. ويجب ألا ننسى أن العصيان المدنى الذى قامت به المدينة ضد حكم الإخوان كان من أهم أسباب سرعة قيام ثورة ٣٠ يونيو.

كلى أمل فى أن يهتم مجلس النواب الجديد بما أثاره النائب الشاب، وبما رأيت أن إضافته ضرورية.

