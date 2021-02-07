عثمان أبولبن يبدأ مونتاج فيلم «الكاهن»

انتهى صناع فيلم "الكاهن" الذي يضم نخبة كبيرة من الفنانين من معظم مشاهد العمل، والمقرر طرحه خلال صيف 2021.وقال مصدر من داخل فريق لـ"الدستور" إن صناع الفيلم أوشكوا على الانتهاء من كافة مشاهد العمل بقيادة المخرج عثمان أبولبن الذي بدأ مونتاج المشاهد الأولى للعمل الذي انتهى منها، حيث أنهى معظم مشاهد العمل داخل الديكور الرئيسي لهم بالفيوم.فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.