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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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20 فبراير.. بدء امتحانات الماجستير المهني «MBA» بجامعة سوهاج

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:10 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بدء امتحانات الماجستير المهني MBA ابتداء من ٢٠ فبراير الجاري، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة برنامج الدراسات العليا للماجستير المهني MBA، لمناقشة جدول أعمال الجلسة رقم ٩ المنعقدة بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق نواب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعلي أبو الري مدير عام الدراسات العليا بالجامعة، ولفيف من أعضاء المجلس.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن المجلس وافق على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال وإرجاء البعض منها تحديد موعد الامتحانات لجميع المراحل بدأً من 20 فبراير للجاري وحتى 6 مارس 2021 بمقر كلية التجارة بالحرم الجديد، إرجاء قبول الدفعة الثالثة ليوم 1 سبتمبر 2021، إرجاء تحديد الدراسة للدفعات الأولى فصل دراسي ثالث، والدفعة الثانية فصل درلسي ثاني عقب ظهور النتائج بأسبوعين، رفع حافز المراقبة والملاحظة، تحديد مواعيد جداول الامتحانات.

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