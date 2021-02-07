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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات في حريق مخزن لعب أطفال بالهرم: «غير مرخص مثل عقار فيصل»

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:06 م
حريق مخزن لعب أطفال
حريق مخزن لعب أطفال بالهرم:
ندى حمدي
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كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل احتراق مخزن لعب أطفال بحدائق الأهرام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المخزن بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب أطفال، وأنه حوّل الجراج إلى ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر خصص نصفها لتخزين لعب الأطفال والنصف الآخر مخصص لتخزين الأدوية.

وتبين من المعاينات وتحريات الأجهزة الأمنية أن النيران التهمت جزءا محدودا فقط من المخزن حوالي ١٠ أمتار، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المساحة أو باقي العقار، كما تبين أنه بدون ترخيص أو مجهز باشتراطات الأمن الصناعي على غرار عقار فيصل المحترق، ولكن قوات الإطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته وإخماده قبل حدوث كارثة.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لفحص العقار، وتحديد سبب الحريق وبيان نقطة بدايته ونهايته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.

كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق واندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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