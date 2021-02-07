حلم استعادة دولة مخطوفة!

دعوات لتوحيد الصفوف واستعادة الدولة المخطوفة، أطلقتها مجموعات من «الحراك المدنى» فى لبنان، خلال وقفة احتجاجية فى حديقة سمير قصير، وسط العاصمة بيروت، بدأت بدقيقة صمت، تحية لروح الكاتب والسياسى لقمان سليم، الذى تم اغتياله الخميس الماضى. وبالتزامن، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع ورقة التفاهم بين «التيار الوطنى الحر» و«حزب الله»، أقر المجلس السياسى لـ«التيار» بفشل هذه الورقة فى مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد.

مجموعات «الحراك المدنى» أكدت فى بيان، تلاه الكاتب حارث سليمان، أن لقمان سليم لم يكن يثق فى التحقيقات، التى يجريها القضاء اللبنانى، بعد أن اختبر عجزه فى كل الاغتيالات السابقة، فأصدر حكمه بنفسه فى جريمة اغتياله. وأوضح أن الفقيد قال، منذ سنة، إنه فى خطر وحياته مهددة، ومسئولية حمايته وأمنه تقع على الجيش والأجهزة الأمنية. وأضاف البيان: «إذا كانت دول العالم تراهن على هذه المؤسسات العسكرية لتكون ضمانة وركيزة لإعادة بناء الدولة اللبنانية، فتدعمها عدة وتجهيزًا وأسلحة، فقد آن الأوان لكل الدول الصديقة للبنان أن تضع أمام قيادات المؤسسات الأمنية والجيش رسالة بالحقيقة والخيار».

اغتيال لقمان سليم، الكاتب والباحث والناشر والسياسى، المعارض لـ«حزب الله»، بأربع رصاصات فى الرأس وواحدة فى الظهر، جدّد مخاوف اللبنانيين من عودة آلة الاغتيالات إلى بلدهم. وحدث فعلًا، أن أصدر الفقيد حكمه بنفسه فى جريمة اغتياله، حين تعرض منزله للاعتداء، فى ديسمبر ٢٠١٩، إذ أكد فى بيان أنه يُحمِّل «قوى الأمر الواقع (حزب الله) ممثلةُ بشخص (أمينه العام) حسن نصر الله، المسئولية التامّة عما جرى وعما قد يجرى».

كان لقمان، ٥٨ سنة، يدير مركز «أمم» للأبحاث والتوثيق، فى جزء من منزله، فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، ما كان يراه البعض تحديًا للحزب الشيعى، الموالى لإيران. خاصة أن لقمان، المنتمى إلى الطائفة الشيعية أيضًا، كان يرفض الطائفية بشدة، ويؤكد أنها إحدى أكبر مشكلات لبنان. وكثيرًا ما انتقد، فى مقالات وبرامج تليفزيونية ذلك «الحزب» أو القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذًا فى البلاد.

اللافت، أن «حزب الله» أدان اغتيال لقمان، فى بيان أصدره مساء الخميس الماضى، وطالب الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بـ«العمل سريعًا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم ومكافحة الجرائم المتنقلة فى أكثر من منطقة فى لبنان وما يرافقها من استغلال سياسى وإعلامى على حساب الأمن والاستقرار الداخلى». غير أن هذا البيان، سبقته تغريدة كتبها جواد نصرالله، نجل زعيم الحزب، فى حسابه على «تويتر»، قال فيها إن «خسارة البعض هى فى الحقيقة ربح ولطف غير محسوب»، وأنهاها بهاشتاج «بلا أسف»، ثم اضطر إلى حذفها، ربما بسبب ردود الأفعال الغاضبة، أو بتعليمات من والده أو قيادات الحزب!.

اغتيال لقمان سليم تصادف مع مرور ٦ أشهر على انفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص، ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية. ولم يتم الإعلان، إلى الآن، عن أى تقدم فى التحقيقات المتعلقة به. كما تزامن الاغتيال أيضًا، كما أشرنا فى البداية، مع الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع ورقة «التفاهم» بين «حزب الله» و«التيار الوطنى الحر»، التى أعلن خلالها الأخير عن فشلها فى مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد.

موقف «التيار الوطنى الحر»، لم يكن جديدًا. وخلال الفترة الأخيرة، لم يقتصر خلافه مع «حزب الله» على القاعدة الشعبية، التى ترجمت موقفها على شبكات التواصل الاجتماعى، بل امتد إلى مسئولين ونواب. وفى بيانه الصادر، أمس الأول السبت، أشار المجلس السياسى لـ«التيار»، إلى أن ذكرى توقيع الاتفاق، الذى وصل بموجبه ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، «مناسبة للتمعن فى هذا التفاهم»، زاعمًا أنه «جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام، وحماه من اعتداءات الخارج». وبعد إقراره بفشله، قال المجلس إن «تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفى الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به فى معركة بناء الدولة، وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأى مقاومة أو نضال».

يقولون إن مَن أفسد شيئًا عليه إصلاحه، لكن «أينشتاين» يرى، ونحن معه، أن العقلية التى أوجدت المشكلة لا يمكنها حلها. وعليه، ندعو، كما دعا بيان مجموعات «الحراك المدنى»، اللبنانيين إلى «توحيد الصفوف ورصها فى مواجهة الاستبداد واستباحة الدماء، من أجل استعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة، وصولًا لدولة مدنية تحترم المواطن والإنسان وترسى مبادئ الحق والعدالة». غير أننا نتحفظ على إقحام «جامعة الدول العربية ودولها ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها»، أو «الدول الصديقة للبنان» فى الموضوع، لأن استعادة الدولة المخطوفة، أى دولة مخطوفة، لن يتحقق إلا بأيدى أبنائها.

