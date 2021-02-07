كلخاس.. قصة تشيخوف عن ضياع العمر

استدعاء الماضى بعد أن يمر العمر موجع إذا كان العمر ضاع فى اللاشئ هذا هو "المورال" أو الهدف من قصة كلخاس للعالمى تشيخوف.وكلخاس ليس اسم البطل الذى يدعى فاسيلى وهو يعمل ممثلا بالمسرح، لكنه اسم شخصية فى أوبريت "هلينيا الرائعة" للكاتب اوفينباخ ربط تشيخوف بينه وبين فاسيلى البالغ من العمر 58 عامًا والذى تبدأ القصة من وجوده مخمورًا فى غرفة الملابس، يستفيق فيندهش لوجوده وحيدا فى المسرح، فيغضب ويثور ويسأل نفسه كيف شربت الخمر للدرجة التى أنستنى نفسي؟كما تساءل أين أصدقائى لماذا تركونى هنا؟ لو كنت هما بالنسبة لهم ما تركونى مخمورا وارتحلوا، ثم خرج إلى خشبة المسرح فوجد الظلام دامسا فارتعد، ولما صرخ مناديًا على من ينقذه جاءه صدى صوته فزاد من خوفه، وعلى غفلة مرق جسد من أمامه لشخص عارى إلاّ من ملابسه الداخلية، فصرخ فاسيلى بصوت يملأه الرعب، لكنه سمع صوتا يطمىنة لا تقلق يا فاسيلى إنه انا نيكتا ايفانتش، فقال باسيلى: لماذا أنت هنا الٱن؟ فقال نيكتا: أنا أنام فى المسرح ليس لى مكان ٱخر أبيت فيه.جلس الاثنان وبدأ باسيلى يشكو إلى صديقه من الوحدة حيث لا أسرة ولا زوجة، لقد أهدر عمره فى تأدية دور البهلوان، ثم حكى لصاحبه عن تلك الفتاه التى أحبها وأحبته فى عمر الشباب، حين انبهرت بأدائه التمثيلى على خشبة المسرح، ولما عرض عليها الزواج طلبت منه أن يترك مهنة التمثيل، تنهد فاسيلى ثم قال: الجمهور يحب الممثل هنا فقط على خشبة المسرح لكن لا يزوجه ولا يتزوج منه.ربما أراد تشيخوف أن يعظم من قدر الممثل فى الوقت الذى كان يلقب فيه الممثل بالمشخصانى أو المهرج حيث كان الممثل شخص لا يعتد بشهادته أمام المحاكم رغم الانبهار به والوقوف بجواره للتصوير أو كتابة الاوتوجراف أو ربما كان يريد أن يلقى الضوء على ضياع الأيام فيما لا يفيد، حيث يميل الممثل إلى الشهرة وينسى حياته الشخصية، ولما يصل إلى سن متقدمة بجد نفسه خالى الوفاض، ويتمنى لو كان عاملا بسيطا له أسرة تحتويه وتحنو عليه عموما على أية حالة قصة كلخاس لتشيخوف قصة إنسانية بامتياز.