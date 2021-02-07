«تعليم الوادي الجديد» تعلن استئناف العمل بمجموعات التقوية

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عودة العمل بمجموعات التقوية للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية.يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع.وشهدت مدارس الثمانين بإدارة باريس التعليمية مراجعات نهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول (مادة الدراسات الاجتماعية) لطلاب الشهادة الإعدادية.فيما شهدت إدارة بلاط التعليمية مجموعات تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية تضمنت مواد العلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية.