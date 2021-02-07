تطعيم الفرق الطبية ببنها الجامعي بلقاح كورونا

بدأ مستشفى بنها الجامعي في تطعيم أطقمه الطبية بلقاح فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى للمستشفى.وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات الدولة ورعايتها لجميع الفرق الطبية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور إبراهيم راجح رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.وأشار الدكتور عمرو الدخاخني أن تم وصول اول دفعة من التطعيمات الخاصة بفيروس كورون بمستشفيات جامعة بنها وبدء التطعيم بها ابتداءً من اليوم الأحد لبعض من الأطقم الطبية (أطباء وتمريض) وسوف يتم التطعيم تباعا خلال الأيام القادمة لباقي الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة بنها وكل الشكر لوحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات وجميع القائمين على العمل بها على ما قدموه اليوم من جهد مشكور.