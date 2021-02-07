رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رحلة معز مسعود وحلا شيحة من الشائعات إلى رسائل الغرام

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:04 م
معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة
ريم محمود
طباعة
تعددت مراحل علاقة حلا شيحة ومعز مسعود وتوجّت أخيرًا بالزواج حيث تحتفل الفنانة الشابة بعقد قرانها غدًا الإثنين على المنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر.

ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسين سرية تامة على الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.

كانت البداية عقب إعلان حلًا انفصالها وخلعها للحجاب وبدأت بعدها في تداول صور لها ولأولادها وكان معز مسعود يقوم بالتعليق لها دائمًا وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التعليقات ظنا منهم حينها أنه يوجد بينهم ارتباط.

في ديسمبر الماضي، وجهت حلا شيحة رسالة إلى معز مسعود، معربة عن فخرها الشديد به، بعد تأكيد علاقتهما للجمهور عبر حساباتهم على انستجرام.

ونشرت حلا مقطع فيديو لمعز مسعود وكتبت قائلة: "لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم".

وتابعت "‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس إنت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا فخورة أنى أكون في رحلتك".

موضوعات متعلقة

الباز: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية