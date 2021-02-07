رحلة معز مسعود وحلا شيحة من الشائعات إلى رسائل الغرام

تعددت مراحل علاقة حلا شيحة ومعز مسعود وتوجّت أخيرًا بالزواج حيث تحتفل الفنانة الشابة بعقد قرانها غدًا الإثنين على المنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر.ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسين سرية تامة على الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.كانت البداية عقب إعلان حلًا انفصالها وخلعها للحجاب وبدأت بعدها في تداول صور لها ولأولادها وكان معز مسعود يقوم بالتعليق لها دائمًا وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التعليقات ظنا منهم حينها أنه يوجد بينهم ارتباط.في ديسمبر الماضي، وجهت حلا شيحة رسالة إلى معز مسعود، معربة عن فخرها الشديد به، بعد تأكيد علاقتهما للجمهور عبر حساباتهم على انستجرام.ونشرت حلا مقطع فيديو لمعز مسعود وكتبت قائلة: "لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم".وتابعت "‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس إنت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا فخورة أنى أكون في رحلتك".