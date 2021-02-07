تأجيل انتخابات نقابة المحامين بالغربية لـ14 فبراير

أعلن مجدي سخي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، ووكيل مجلس نقابة المحامين، تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، والتي كان مقرر عقدها غدًا الإثنين ضمن نقابات المرحلة الثانية إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور اليوم الأحد حكم من محكمة القضاء الإداري بطنطا.وفى وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، بوقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى فى الموعد المحدد يوم 8 فبراير الجاري، بناء على الطعن المقدم بعدم تمثيل محكمة ثالث بمجلس النقابة.