389 إصابة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد، تسجيل 13 حالة وفاة و389 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في البيان الصحفي اليومي حول تطور الحالة الوبائية المرتبطة بانتشار الفيروس التاجي بالبلاد أن الحصيلة الجديدة رفعت عدد حالات الوفاة إلى 8394 حالة في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى 475355 اصابة.وأشار البيان في المقابل إلى تعافي 583 مصابا خلال نفس المدة المشار اليها ليرتفع بذلك مجموع عدد المتعافين الى 454504 أشخاص وذلك بمعدل تعاف بلغ 6ر95 بالمئة.وذكر البيان أن عدد الحالات النشطة التي لاتزال تتلقى العلاج بلغت 12457 حالة، في حين بلغت الحالات الحرجة التي ترقد بأقسام الانعاش والعناية المركزة 593 حالة منها 47 حالة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.