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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة السياحة تدعو مدونين تشيك لزيارة المعالم المصرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:20 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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دعت هيئة تنشيط السياحة اثنين من المدونين التشيك ممَن يتمتعون بمتابعة عالية على مواقع التواصل لزيارة مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأت فعاليات زيارتهما بمدينة القاهرة.

وزار المدونان عددا من المعالم السياحية والأثرية كمنطقة الأهرامات، ومصر القديمة حيث زارا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبوسرجة، إضافة إلى زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، وأعربا عن إعجابهما بمقتنيات المتحف وانبهارهما بكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون ومجموعتي یویا وتویا.

من ناحيته، قال ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة إنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة المدونين شرم الشيخ، حيث سيقوما بزيارة متحف شرم الشيخ والاستمتاع بمحمية رأس محمد.

ويحرص المدونون على توثيق زيارتهم إلى مصر من خلال التقاط العديد من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.


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