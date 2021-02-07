بدء عمل الجسات الأرضية لمشروع المجتمع العمراني الجديد بقنا

جاء ذلك خلال جولته بالموقع الذى تم تخصيصه على مساحة ٦٧ فدانا خلف مركز الأورام لإقامة المشروع رافقه خلال الجولة المهندس محمد مصطفى مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.ووجه نائب المحافظ بسرعة إزالة عدد من الغرف والأسوار الواقعة علي المساحة المخصصة وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للشركة المنفذة للبدء في أعمال البنية التحتية والإنشائية، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.وأكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء نحو تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إقامة مشروعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار حي الأسمرات لنقل المواطنين المقيمين بالمناطق العشوائية للسكن بها ومن ثم البدء في تطوير تلك المناطق.جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عقد الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع للتنسيق فيما بينها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية وأوضح خلال الاجتماع أن المجتمع العمراني الجديد سوف يضم ٧١٢٨ وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى ٢ مليار جنيه ويستوعب ٣٥ ألف نسمة من سكان المدينة.