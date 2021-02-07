51848 إجمالي إصابات كورونا في لوكسمبورج

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج، الأحد، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51848 إصابة.وقالت الوزارة، في بيان، له إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدو بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورج إلى 593 حالة.