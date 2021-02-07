6670 إصابة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا اليوم الأحد تسجيل 6670 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد الى 2531456 حالة.وقالت وزارة الصحة التركية إنه تم تسجيل 112 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 26797 حالة.وأضافت أن 8201 مريض تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 2440706 أشخاص.وذكرت أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 129715 تحليلا للكشف عن الفيروس؛ ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى أكثر من 616ر30 مليون تحليل.