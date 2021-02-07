بعد 9 أيام اشتعال.. «المنشآت الآيلة للسقوط» تحدد مصير عقار فيصل

تحدد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالجيزة مصير عقار فيصل المحترق بعد مرور نحو 9 أيام على اندلاع ألسنة النيران فيه.وقالت مصادر أمنية، لـ«الدستور»، إن مختصًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة يترأس لجنة فحص العقار بعد انتهاء النيران، لتحديد مصير العقار وكيفية إزالته والاتجاه المناسب لعملية الإزالة، لعدم الإضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.أضافت المصادر أن الأدخنة ما زالت تتصاعد داخل العقار، نتيجة الكميات الكبيرة من الأحذية "الكاوتش" وموادها البلاستيك والجلد، لكن النيران انتهت بنسبة 90٪ ويتبقى قرار اللجنة الهندسية لتحديد مصير العقار وموعد إزالته.وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء الموافق الثاني من فبراير الجاري، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه، بوصفه صاحب عمل، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.