سامي مغاوري: صورنا «اللعبة 2» في ظروف صعبة

عبّر الفنان سامي مغاوري عن سعادته بنجاح مسلسل «اللعبة 2» الذي يتم عرضه حاليًا بعد تحقيق الجزء الأول نجاح كبير في رمضان الماضي.قال مغاوري، لـ«الدستور»، إنه تم تصوير العمل في ظروف صعب للغاية سواء أحوال جوية أو فيروس كورونا المنتشر الذي يتمني أن ينتهي على خير.أوضح الفنان القدير أن أغلب صناع العمل يملكون خفة ظل كبيرة، خاصة الفنان محمد ثروت الذي يشارك في بطولة العمل مشيرًا إلى أن هشام ماجد وشيكو لديهما مساحة لفتح حالة من الارتجال، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يلقي العمل نجاحًا كبيرًا مع استمرار عرض حلقاته.