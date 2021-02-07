أهالي شبرا الخيمة يستغيثون من ركام عمارة الفرنواني المنهارة منذ عام

حالة من الغضب انتابت أهالي منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية إثر تواجد آثار وبقايا عقار الفرنواني بشارع خليل عويضة والذي انهار منذ قرابة عام مضى إلا أن آثاره لا تزال موجودة بالشارع.وطالب الأهالي المسئولين والجهات المعنية بسرعة التدخل وإزالة ركام العقار والذي تحول لمقلب قمامة لأهالي المنطقة علاوة على أنه تسبب في غلق الشارع وإعاقة حركة المارة والسيارات.وأكد العديد من سكان الشارع أن آثار العقار موجودة منذ قرابة عام كامل وتقدموا بالعديد من الطلبات لإزالة بقايا العقار الموجودة بالشارع لكن دون جدوى.